Die IHK Altenkirchen wünscht sich für den regionalen Einzelhandel einen verkaufsoffenen Sonntag im Advent. Das könne dem durch Corona gebeutelten Handel im Weihnachtsgeschäft finanziell helfen. Ein verkaufsoffener Sonntag in der Vorweihnachtszeit würde außerdem das Einkaufsgeschehen entzerren. Wie die IHK Altenkirchen mitteilt, könnten die Abstandsregeln besser eingehalten werden, wenn es einen zusätzlichen Einkaufstag gebe. Zudem könnten die lokalen Einzelhändler die Besucherströme in ihren eher kleinen Geschäften gut lenken. Etwa dadurch, dass immer nur eine kleine Zahl an Einkäufern in den Laden darf. Wie die IHK Altenkirchen mitteilt, hoffen viele Einzelhändler jetzt auf ein gutes Weihnachtsgeschäft. Denn etwa Modehändler hätten unter der Corona-Krise gelitten. Anlässe wie Hochzeiten oder Kommunion seien ausgefallen, deshalb sei der Bedarf an Kleidung für solche Feiern nicht so groß gewesen.