Die Stadt Koblenz stellt heute eine weitere Einrichtung vor, in dem Corona-Tests angeboten werden. Das Testzentrum sei in der Fechthalle an der CGM-Arena in Koblenz-Oberwerth eingerichtet worden, teilte die Stadt mit. Dort sollen nur Menschen auf das Corona-Virus getestet werden, die noch keine Symptome haben. Im selben Gebäude gibt es bereits seit längerem die Corona-Ambulanz der Stadt Koblenz. Dort können sich Menschen testen lassen, die Krankheits-Symptome haben.