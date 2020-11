per Mail teilen

Ein Autofahrer hat sich am Abend eine Verfolgungsjagd bei Höhr-Grenzhausen geliefert. Er hatte eine Polizeikontrolle ignoriert und raste Richtung Innenstadt davon. Zwischen Höhr-Grenzhausen und Bendorf geriet er den Angaben zufolge beim Überholen mehrfach in den Gegenverkehr. In Bendorf kam das Fahrzeug schließlich auf einer Wiese zum Stehen. Der Fahrer war zu Fuß weiter geflüchtet und konnte entkommen.