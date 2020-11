Die Gemeinde Ernst an der Mosel will nach eigenen Angaben ihr Dorf in diesem Jahr besonders weihnachtlich illuminieren. Neben beleuchteten Straßenübergängen und Rebkugeln an Laternen soll ein großer Weihnachtsstern über der Kirche leuchten. In rund 25 Meter Höhe soll nach Angaben des Heimat- und Verkehrsvereins ein Kran den zwischen den Kirchtürmen installieren. Der Korpus mit einem Durchmesser von vier Metern 50 bestehe aus Baustahl und werde mit 900 laufenden Metern Lichterketten aus 9.000 kleinen Lichtern ausgestattet. Wie einst der Stern von Bethlehem die heiligen drei Könige zur Krippe solle der Stern die Nachbargemeinden und Touristen in den Weinort Ernst führen. Rund 2.000 Euro hat die Beleuchtung den Angaben zufolge gekostet, die Ernster Bürgerinnen und Bürger hätten das Geld gespendet. Offiziell sollen der Stern und die Lichterketten am Donnerstag angeknipst werden. Wegen der Corona-Pandemie geschehe das im Stillen.