Zum Volkstrauertag rufen Vereine, Verbände und Kirchen dazu auf im Internet an die Opfer von Krieg und Gewalt zu erinnern. Kranzniederlegungen gibt es nur vereinzelt und mit weniger Teilnehmern. In Bad Ems zeigen die evangelische, die muslimische Ahmadiyya, die jüdische und die russisch-orthodoxe Gemeinde ein Video im Internet – als Ersatz für den traditionellen Sternmarsch und das interreligiöse Friedensgebet. Für den Film wurden an unterschiedlichen Orten Gebete aufgenommen, zum Beispiel in der russisch-orthodoxen Kirche in Bad Ems. Shalom, Friede und Salam heißt die Botschaft aus der evangelischen Marktkirche. Ebenfalls in digitaler Form erinnert der Heimatverein in Rheinbreitbach im Kreis Neuwied an die Millionen Kriegstoten des Zweiten Weltkriegs, anlässlich seines Endes vor 75 Jahren.