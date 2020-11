Rund 170 Menschen haben nach Polizeiangaben am Abend in der Neuwieder Innenstadt gegen Corona Auflagen demonstriert. Dabei seien unter anderem die Themen "Maskenpflicht in Schulen", "Rückkehr zum Grundgesetz" und "Beendigung der Corona-Notstandsverordnung" angesprochen worden. Die Demonstranten seien durch die Teile der Innenstadt gezogen, am Luisenplatz hätten sie sich zu einer Abschlusskundgebung getroffen. Aus Polizeisicht sei die Versammlung friedlich und störungsfrei verlaufen.