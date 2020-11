Im Westerwald gibt es einen neuen Einkaufsführer für regionale Produkte. Wie die Initiative „Wir Westerwälder“ mitteilt, würden gerade in Zeiten von Corona viele Menschen regionale Produkte für sich entdecken. In dem neuen Heft sind daher 76 Betriebe aus dem Westerwald zu finden. Etwa Imker, Landwirte, Jäger oder Winzer. Das Heft liegt bald in vielen öffentlichen Einrichtungen aus oder kann bei der Kreisverwaltung in Altenkirchen angefordert werden. Passend dazu gibt es auch eine Website.