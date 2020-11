Rund 20 Inhaber von Fitnessstudios aus Koblenz, Neuwied, Boppard und dem Westerwald haben sich am Donnerstagabend in Koblenz getroffen, um sich über die Schließung ihrer Studios auszutauschen. Die Inhaber zeigten Unverständnis für die Anordnung des Landes. Die Kontaktverfolgung in den Betrieben sei klar nachvollziehbar. Zudem hätten Studien gezeigt, dass in Fitnessstudios keine erhöhtes Infektionsrisiko herrsche. Kristian Kroth, Inhaber von Fitness Family in Koblenz, sagte dem SWR, er habe alles getan um die vom Land verordneten Hygieneregeln einzuhalten. Er könne nicht verstehen, warum er und seine Kollegen nach dem ersten Lockdown im März jetzt schon wieder schließen müssten.