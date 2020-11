per Mail teilen

Der Kreis Altenkirchen hat einen Tierhalter nun mit einem Bescheid dazu aufgefordert, seine vier weggelaufenen Galloway-Rinder wieder einzufangen. Sollte ihm das bis zu einer Frist nicht gelingen, würden die Behörden eingreifen. Die Tiere laufen seit Juni frei in der Region herum, nachdem sie von einer Weide in Fiersbach entlaufen sind. Wie der Kreis mitteilt, ist es dem Halter bisher nicht gelungen die Rinder wieder einzufangen. Seine Bemühungen seien allerdings auch nicht besonders groß gewesen. Auch einer Aufforderung, seine Weiden in Schuss zu bringen, sei der Tierhalter bisher nicht nachgekommen.