Hospiz-Einrichtungen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz informieren heute am Welthospiztag unter dem Motto „Solidarität bis zuletzt“ über ihre Arbeit. Wegen der Corona-Auflagen gibt es in diesem Jahr deutlich weniger Veranstaltungen. Die Hospizgemeinschaft Hunsrück-Simmern lädt zu einem Vortrag zum Thema Einsamkeit am Lebensende ein. Der Vortrag geht unter anderem darauf ein, wie besonders kranke und sterbende Menschen so begleitet werden können, dass sie Trost finden. Im Anschluss können die Besucher mit Mitarbeitern des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes sprechen. Wegen der Corona-Bestimmungen ist eine Anmeldung erforderlich. Die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung organisiert in diesem Jahr wieder die „Aktion Hospizlicht“. Dazu werden in den Einrichtungen Kerzen verteilt, die stellvertretend für schwerstkranke und sterbende Menschen angezündet werden. Daran beteiligt sich auch das Ambulante Hospiz Neuwied.