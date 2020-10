Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannter Täter , der am Mittag in einem Linienbus von Montabaur nach Bad Marienberg Reizgas versprüht hat. Nach Polizeiangaben habe der 40jährige ein BMX-Rad bei sich gehabt und während der Fahrt mit einer goldenen Figur in seinem Turnbeutel gesprochen. Plötzlich sei er aggressiv geworden und habe Gas im Bus versprüht. 11 Fahrgäste und der Busfahrer erlitten eine Reizung der Atemwege, mussten jedoch nicht medizinisch versorgt werden. Der Busfahrer hielt in Mogendorf an und öffnete alle Türen. Der Unbekannte fuhr davon.