Auch im Norden von Rheinland-Pfalz sollen heute um 11 Uhr zahlreiche Sirenen aufheulen. Hintergrund ist der bundesweite Warntag, an dem zeitgleich auch Mitteilungen über Smartphone-Apps Katwarn und Nina verschickt werden. Der Warn-Tag soll laut dem Land Rheinland-Pfalz darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist sich mit den Warnungen vor Gefahrenlagen auszukennen. Doch die Städte und Landkreise gehen unterschiedlich mit dem Probealarm um. In Koblenz etwa wurde nach Angaben des Amts für Katastrophenschutz in den vergangenen Tagen eine neue Sirene installiert, weitere rund 30 Stück sollen folgen. Im Kreis Ahrweiler zum Beispiel wird es dagegen keinen lauten Alarm geben, die Sirenen bleiben hier still. Laut Kreisverwaltung beschränkt sich die Warnung hier auf die Apps auf dem Smartphone. Es ist das erste Mal, dass ein bundesweiter Probealarm ausgelöst wird.