Die Anwohner des Bahnhofs in Niederlahnstein dürfen während der Bauarbeiten in den nächsten Tagen auf Bahnkosten im Hotel übernachten. Das gab ein Sprecher gestern bei einem Treffen zwischen Vertretern der Deutschen Bahn und Anwohnern vor Ort bekannt. Demnach wurden die Anwohner auch schon mit Briefen über das Angebot informiert. Hintergrund ist, dass in den nächsten Tagen besonders laute Arbeiten auf dem Programm stehen. Seit vor gut anderthalb Wochen ein Güterzug in der Nähe des Bahnhofs in Niederlahnstein entgleist war und 150.000 Liter Diesel verloren hatte, haben Bagger rund 12.000 Tonnen verseuchtes Erdreich entfernt. Nun wird nach Angaben der Bahn neues Erdreich aufgeschüttet und mit speziellen Rüttel-Maschinen verdichtet. Danach sollen neue Gleise und Weichen verlegt werden. Die Bahn geht davon aus, dass die Arbeiten noch die ganze nächste Woche dauern werden. Bereits seit gestern fahren aber schon wieder alle Bahnen, da zwei Gleise von dem Unfall nicht betroffen waren.