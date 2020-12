Ein 29-jähriger Bahnreisender hat nach Polizeiangaben gestern in der Limburger Innenstadt randaliert und insgesamt elf Fahrzeuge beschädigt. Zunächst hatte ihn die Bundespolizei wegen Schwarzfahrens aus dem ICE geholt und eine Anzeige aufgenommen. Vom Bahnhof aus lief er den Angaben zufolge Richtung Innenstadt, bewarf parkende Autos mit Steinen und Glasflaschen. Eine Flasche warf er in die Beifahrerscheibe eines vorbeifahrenden Autos. Die Fahrerin wurde von den Scherben verletzt. Am Bahnhofsvorplatz konnte der Mann schließlich von Polizeibeamten festgenommen werden. Der Täter hatte selbst Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Er wurde er in einem Psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.