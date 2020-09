Nach einer Lkw-Attacke vor gut einem Jahr in Limburg beginnt dort am Mittwoch der Prozess gegen einen 33 Jahre alten Mann: Er ist unter anderem wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Der Beschuldigte soll am 7. Oktober vergangenen Jahres in Limburg einen Lastwagen gekapert haben und ungebremst auf zehn Autos aufgefahren sein, die vor ihm an einer Ampel warteten. Dabei wurden 18 Menschen zum Teil schwer verletzt. Das Motiv ist laut Staatsanwaltschaft noch völlig unklar. Der Angeklagte wurde noch am Tatort festgenommen. Im Prozess wird es unter anderem um die Frage nach seinem Zustand gehen, er könnte wegen Drogeneinflusses möglicherweise nur eingeschränkt schuldfähig gewesen sein.