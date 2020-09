Der Raiffeisen-Campus in Dernbach und das Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur haben die Auszeichnung „Digitale Schule“ erhalten. Bildungsministerin Hubig ehrte damit die beiden Gymnasien für ihr Engagement für eine zeitgemäße Bildung in der digitalen Welt. Die Digitalisierung an Schulen sei in der Corona-Pandemie besonders in den Fokus gerückt. Mit digitalisierten Klassenräumen, Lernplattformen und Messenger-Diensten konnten nach Angaben des Kreises die Folgen der Schulschließungen abgedämpft werden.