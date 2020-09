Die Mitglieder des Vereins Friedensmuseum im Remagener Brückenturm wollen im kommenden Oktober einen Neuanfang schaffen. Nach Angaben von Vorstandsmitgliedern des zerstrittenen Vereins sollen dann die bisher versäumten Jahresabschlüsse aus den Jahren 2018 und 2019 nachgeholt werden. Neu gewählte Kassenprüfer sollen bis Oktober die Finanzen des Vereins prüfen, sagte Björn Ingendahl, der als Remagener Bürgermeister Mitglied des Vereinsvorstands ist. Die Finanzlage des Vereins sei unklar. Zurzeit ist das Museum wegen Problemen beim Brandschutz geschlossen Der Bürgermeister will als neuer Vereinsvorsitzender kandidieren. Er plant, die Ausstellung über die Geschichte der Brücke von Remagen zu modernisieren. Außerdem will er das Außengelände des Museums neu gestalten. Neben dem Museum entsteht am Rheinufer ein Hotel. Diskutiert wird auch eine neue Fußgänger- und Fahrradbrücke. Bis zu 20.000 Menschen haben bis zur Schließung jährlich das Museum in Remagen besucht.