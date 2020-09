per Mail teilen

Der Bahnhof Betzdorf im Westerwald soll attraktiver werden. Dafür stellt der Bund insgesamt 165.000 Euro aus einem Sofortprogramm bereit. Mit dem Geld soll die Aufenthaltsqualität am Bahnhof erhöht werden, erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel in einer Mitteilung. Dazu gehöre, dass neue Bänke und Wartemöglichkeiten angeschafft und Graffiti und Vandalismus-Schäden beseitigt würden. Die Maßnahmen sollen in den kommenden Wochen umgesetzt werden.