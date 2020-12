Die Landesregierung hat in Koblenz eine neue Meldestelle für rassistische und antisemitische Vorfälle eingerichtet. Integrationsministerin Spiegel teilte heute mit, sie werde an die mobile Beratungsstelle für Betroffene rechter Gewalt angegliedert. Diese bekommt dafür zwei zusätzliche Mitarbeiter. Betroffene von menschenfeindlichen, rassistischen oder antisemitischen Beleidigungen oder Angriffen könnten sich an die Stelle wenden, so Spiegel. Dort erhielten Betroffene aber auch Angehörige oder Zeugen solcher Vorfälle Beratung und Hilfe. Spiegel sagte: Ziel sei es ein genaueres Bild über rassistische Vorfälle in Rheinland-Pfalz zu erhalten und Gegenstrategien zu entwickeln. Das Ministerium bezuschusst die Beratungsstelle mit jährlich rund 170.000 Euro.