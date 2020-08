per Mail teilen

In Steinefrenz im Westerwald haben gestern Abend Heuballen gebrannt. Wie die Polizei berichtet gelang es der Feuerwehr durch ihr schnelles Eingreife einen Großteil der Ballen zu retten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen wollen zwei Jugendliche in der Nähe der Siloballen gesehen haben. Die Polizei bittet um Hinweise.