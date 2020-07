Auf dem Messegelände am Wallersheimer Kreisel in Koblenz öffnet am Samstag Nachmittag (14 Uhr) ein mobiler Freizeitpark, das sogenannte „Schängelland“. Eine Kirmes mit 22 Fahrgeschäften, Buden und Imbissständen. Auch im Schängelland gelten die strengen Hygiene- und Abstandsregeln. Auf das Gelände am Wallersheimer Kreisel dürfen maximal 1000 Menschen. Das werde an den Ein- und Ausgängen streng kontrolliert, heißt es vom Schaustellerlandesverband. Die Buden, Imbissstände und Fahregschäfte müssen einen Abstand von mindestens 3 Metern haben. Diese müssen nach jeder Fahrt desinfiziert werden. Zusätzlich gibt es an jedem Stand und auf dem gesamten Gelände verteilt Hygienestationen, an denen Besucher ihre Hände desinfizieren können. Das Schängelland hat über die Sommerferien bis Mitte August geöffnet. Die Schausteller hoffen mit dem Freizeitpark die großen Verluste durch die Corona-Krise ein wenig auffangen zu können.