Die Finanzierung einer neuen Mountainbike-Rundstrecke in Hachenburg steht. Nach Auskunft von Stadtbürgermeister Leukel will die Stadt für den so genannten Pumptrack 130.000 Euro ausgeben. Der Rest soll durch Fördermittel oder Crowdfunding finanziert werden. Der 83 Meter lange und 30 Meter breite Parcours soll an der Rundsporthalle in Hachenburg entstehen. Die Idee zu der Strecke kam von Jugendlichen aus der Stadt.