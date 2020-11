per Mail teilen

Informatik-Absolventen der Universität Koblenz sind nach Angaben der Industrie- und Handelskammer bei Unternehmen in der Region sehr begehrt. Die Uni plant, den IT-Bereich deshalb zu stärken.

Bei einer Befragung von 200 Firmen gaben über drei Viertel an, dass sie Bedarf an Nachwuchs-Informatikern haben. Nach Angaben eines IHK-Sprechers sei es deswegen wichtig, dass die Uni Koblenz auch nach der geplanten Abspaltung von Landau weiter einen Schwerpunkt auf den Informatik-Bereich lege.

Universität will IT-Bereich stärken

Ähnlich sieht das auch die Universität selbst und hatte schon im Vorfeld angekündigt, diesen Bereich so gut es geht zu stärken. Koblenz profitiere von den vielen IT-Firmen in der Region und diesen Vorteil müsse man ausnutzen, so die Universitätspräsidentin May-Britt Kallenrode.

Anfang des Jahres waren die Pläne bekannt geworden, dass sich die Universítät Koblenz-Landau aufteilt. Die Trennung soll 2023 abgeschlossen sein.