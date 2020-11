Rund 100 Zuschauer verfolgten am Dienstagabend die Gemeinderatssitzung. Einige protestierten mit Plakaten gegen die diskutierte Verlagerung des Einkaufszentrums von der Ortsmitte an den Rand des Innovationsparks. Der Betreiber des Supermarktes im Ortsteil Ringen möchte sich nach eigenen Angaben vergrößern. Außerdem will ein Discounter in der Grafschaft eine Filiale eröffnen.

Der Rat beschloss, im kommenden Jahr die Bürger zu befragen, wie sie sich die zukünftige Gestaltung der Einkaufs- und Wohnflächen vorstellen. Vor der Befragung will die Gemeinde keine Flächen für ein Einkaufszentrum kaufen.