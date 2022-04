Flutkatastrophe: Fehlte das richtige Fax zur Warnung?

Die Integrierte Leitstelle in Koblenz hat offenbar nur deshalb keine Warnung zur Flut im Ahrtal herausgegeben, weil ein unterschriebener Vordruck aus Ahrweiler gefehlt hat.

Aus einer Antwort des rheinland-pfälzischen Innenministeriums auf eine kleine Anfrage geht hervor, dass Warnmeldungen über die App Nina und an den Rundfunk nur verschickt werden dürfen, wenn ein bestimmtes Dokument vorliegt. In diesem Fall hätte es in der Flutnacht eine vom zuständigen Einsatzleiter im Kreis unterzeichnete schriftliche Aufforderung an die Leitstelle gebraucht. Dies sei weder per Fax noch per E-Mail passiert. Auch einen Anruf habe es nicht gegeben.

Unklar, ob Leitstelle selbst aktiv wurde

Zuerst hatte die Mainzer "Allgemeine Zeitung" darüber berichtet. Gestellt wurde die Anfrage von der Freien-Wähler-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag. Unklar ist, ob die Koblenzer Leitstelle selbst aktiv versucht hat, die Erlaubnis aus Ahrweiler zu bekommen. Über diesen Punkt gibt die Antwort des Innenministeriums keinen Aufschluss.

Obmann nennt Vorgänge "merkwürdig"

Der Obmann der Freien Wähler im Untersuchungsausschuss, Stephan Wefelscheid, zeigte sich im Gespräch mit dem SWR fassungslos: Es sei "sehr merkwürdig", dass man in einer Leitstelle auf ein Fax warte - vor allem, weil in der Leitstelle zeitgleich tausende Notrufe aus dem Ahrtal eingegangen seien.

Wefelscheid kündigte an, dass er die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs jetzt vor den Untersuchungsausschuss zitieren wolle. Die CDU-Politikerin sei für die Integrierte Leitstelle der Stadt verantwortlich.