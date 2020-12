per Mail teilen

In zwei Tagen geht das Jahr zu Ende. Der richtige Zeitpunkt, um zurückzuschauen auf die Menschen aus Koblenz, die in den vergangenen Wochen bei uns im regionalen SWR-Podcast “Mein Koblenz” zu Gast waren und die uns ihre Geschichten erzählt haben. Vom Rattenfänger, über die Klimabeauftragte und einem Projekt gegen Schottergärten bis hin zur Influencerin und einem Stimmen-Imitator. Und jetzt hineinhören in unseren Rückblick!