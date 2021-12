Mehrere Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhäusern

In Weißenthurm hat es am Mittwochnachmittag in zwei benachbarten Mehrfamilienhäusern gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr wurden sechs Menschen verletzt, darunter ein Feuerwehrmann. Wie die Feuerwehr mitteilt, war das Feuer im Keller des Gebäudes aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Der Brand selbst konnte den Angaben zufolge schnell unter Kontrolle gebracht werden, problematisch sei vor allem der Rauch gewesen, der sich über das Treppenhaus schnell ausgebreitet habe. Die Feuerwehr habe deshalb mehrere Menschen aus verschiedenen Stockwerken über Drehleitern retten müssen. Sechs Personen hätten eine Rauchgasvergiftung erlitten. Im Rathaus sei kurzzeitig eine Betreuungsstelle für die rund 100 Bewohner des Komplexes eingerichtet worden. Sie konnten laut Feuerwehr später aber wieder zurück in ihre Wohnungen. Wie groß der Brandschaden ist, sei noch unklar. Im Einsatz waren allein etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Weißenthurm.