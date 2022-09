Verletzte nach Brand in Altenkirchen: Zustand kritisch

Bei einem Brand in Altenkirchen sind in der Nacht zum Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen schweben nach Angaben der Polizei weiter in Lebensgefahr.

Das Feuer in dem zweistöckigen Mehrfamilienhaus war laut Polizei nach Mitternacht ausgebrochen. Einige Bewohner mussten von der Feuerwehr mit der Drehleiter gerettet werden. Zwei Menschen in Lebensgefahr Der 69 Jahre alte Mann und die zwei Frauen im Alter von 61 und 51 Jahren wurden in Krankenhäuser und Spezialkliniken gebracht. Aufgrund von Brandverletzungen und einer Rauchgasvergiftung ist der Zustand von zwei Verletzten laut Polizei kritisch. Sie schwebten weiterhin in Lebensgefahr. Ob in dem Haus Rauchmelder installiert waren, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei spricht nach dem Brand in Altenkirchen von insgesamt drei Verletzten. Zwei Menschen schweben noch in Lebensgefahr. Was das Feuer ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Paul Zinken Ermittler können Brandstiftung nicht ausschließen Der Brand sei vermutlich im Erdgeschoss entstanden, so die Polizei. Was das Feuer ausgelöst habe, sei noch unklar. Zum jetzigen Zeitpunkt kann laut Staatsanwaltschaft Koblenz auch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Feuer um Brandstiftung handelt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Sachschaden in Höhe von 500.000 Euro Mehr als 100 Feuerwehrkräfte waren in der Nacht im Einsatz. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Haus vollständig zerstört. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden in Höhe von 500.000 Euro aus.