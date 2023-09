Mehrere schwere Verkehrsunfälle im Norden von Rheinland-Pfalz

Am Wochenende hat es in der Region mehrere schwere Verkehrsunfälle gegeben. Dabei sind nach Auskunft der Polizei acht Menschen schwer verletzt worden.

Am Samstagabend sind auf der Kreisstraße 142 in Rodenbach bei Puderbach (Kreis Neuwied) zwei Motoradfahrer zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wollte einer der Fahrer nach links in Richtung Rodenbach abbiegen. Zeitgleich habe die hinter ihm fahrende Fahrerin zum Überholen angesetzt. Bei dem Zusammenstoß sei die 64-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt worden, sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei weiter mitteilt, war bei der Unfallaufnahme auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Fahrer schwer verletzt bei Miellen an der Lahn

In der Nacht zum Sonntag gab es einen weiteren schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 260 bei Miellen an der Lahn. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Autofahrer in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei sei der Fahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. An seinem Auto sei durch den Unfall ein Totalschaden entstanden. Die Bundesstraße 260 war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Frontalzusammenstoß bei Marienrachdorf im Westerwald

Am Freitagabend sind auf der Landesstraße 306 bei Marienrachdorf im Westerwaldkreis zwei Autos frontal zusammengestoßen. Nach Auskunft der Polizei ist ein 23-Jähriger mit seinem Auto auf die Gegenspur geraten. Dort sei er mit einem anderen Auto zusammengestoßen, in dem drei Menschen saßen. Alle vier Personen seien durch den Unfall schwer verletzt worden. Beide Autos seien dabei völlig zerstört worden, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro. Die Landesstraße 306 war für viereinhalb Stunden gesperrt.

Zwei Autos bei Kaub am Rhein frontal zusammengestoßen

Auf der Bundesstraße 42 zwischen Sankt Goarshausen und Kaub am Rhein sind am Freitagabend ebenfalls zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 52-jähriger Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort sei er mit einem 39-jährigen LKW-Fahrer kollidiert. Der LKW-Fahrer sei durch den Zusammenstoß schwer, der Autofahrer leicht verletzt worden. Die Bundesstraße 42 war zeitweise voll gesperrt.

Auf Bundesstraße 266 bei Sinzig auf Stauende aufgefahren

Am Samstag ist ein 47-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 266 bei Sinzig/Bad Bodendorf (Kreis Ahrweiler) auf ein Stauende an einer Ampel aufgefahren. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei dem Unfall eine 40-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Sie sei mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Die Bundesstraße 266 war zeitweise komplett gesperrt.