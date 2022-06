Mehrere Einbrüche und ein gestohlener Tresor

Im Landkreis Cochem-Zell wurden am Wochenende mehrere Autos und Gebäude aufgebrochen. In einem Hotel wurde ein Tresor gestohlen.

Im Landkreis Cochem-Zell kam es zum Ende der Woche zu mehreren Einbrüchen und Diebstählen. So wurden nach Polizeiangaben etwa in Müden an der Mosel auf einem Wanderparktplatz am Freitag an zwei geparkten Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und Wertgegenstände entwendet. Dasselbe passierte auch auf einem Wanderparkplatz in Cochem. In Treis-Karden wurde an einem Wohnhaus die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen. Gestohlen wurde dort jedoch nichts, sagte die Polizei dem SWR. In Bremm hingegen wurde am Freitag ein Tresor mit Bargeld aus einem Hotel gestohlen. Die genaue Schadenshöhe steht den Angaben zufolge noch nicht fest. In Bruttig-Frankel drangen Täter in ein Gartenhaus ein, beschädigten dieses und hantierten an einem Rasenmäher herum. Dabei verschütteten sie Benzin. Das Gartenhaus sei nicht in Brand geraten, sagte die Polizei in Cochem. Sie bittet jeweilige Zeugen, sich bei ihr zu melden.