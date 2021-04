Die Impfzentren im Norden von Rheinland-Pfalz bereiten sich auf die Impfaktion am Wochenende vor. Das Land stellt den Impfzentren zusätzlichen Impfstoff zur Verfügung. Die Impfdosen sollen im Verhältnis zur jeweiligen Einwohnerzahl in einem Kreis verteilt werden. So bekommt der Rhein-Lahn-Kreis nach Angaben eines Sprechers etwa 500 zusätzliche Dosen. Im Kreis Cochem-Zell sind es rund 280. Im Westerwaldwaldkreis wird am Wochenende eine zusätzliche, vierte Impfstraße eingerichtet, heißt es aus der Kreisverwaltung. Die anderen Kreise gehen davon aus, dass sie mit den bestehenden Strukturen auskommen. Da viele der Extra-Termine kurzfristig vergeben wurden, sollten Impfregistrierte ihre Mails kontrollieren, sagte ein Sprecher des Kreises.