Die Hochschule Koblenz bekommt mehr Geld vom Land. Wissenschaftsminister Konrad Wolf hat bei seinem Besuch am Montag eine sogenannte Zielvereinbarung über 11 Millionen Euro ab dem kommenden Jahr unterschrieben.

Mit dem Geld können mehr als 100 Stellen, die bisher nur befristet waren, in feste Stellen umgewandelt werden. Davon sollen alle Fachbereiche profitieren. Wer genau wie viel Geld bekommt, das steht noch nicht fest. Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) betonte, Koblenz sei ein interessanter und beliebter Studienort und solle das auch künftig bleiben.

Insgesamt gibt die Landesregierung 140 Millionen Euro für 779 neue Stellen an den Hochschulen in ganz Rheinland-Pfalz.

Hochschul-Präsident Kristian Bosselmann-Cyran und Wissenschaftsminister Konrad Wolf unterzeichnen die Vereinbarung. SWR

Neue Studiengänge geplant

Mit dem Geld sollen aber auch neue Studiengänge finanziert werden. So will die Hochschule mehr duale, also berufsbegleitende Studiengänge, anbieten. Die werden wohl von den Studenten immer mehr nachgefragt und sind auch für die Unternehmen in der Region interessant.

Außerdem soll ein neuer Masterstudiengang entstehen, den es wohl so bisher in ganz Deutschland noch nicht gibt. Dabei geht es unter anderem darum, wie sich der demografische Wandel auf die Region auswirkt. Das könnte ja auch für die regionale Wirtschaft interessant sein.