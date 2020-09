per Mail teilen

Im Kreis Mayen-Koblenz sollen zehn zusätzliche Schulbusse dafür sorgen, dass die Fahrzeuge nicht mehr so überfüllt sind. Nach Angaben eines Sprechers reagiert der Kreis damit auf viele Anfragen von Eltern, die sich Sorgen wegen des Corona-Infektionsrisikos in den Bussen gemacht haben. Die zusätzlichen Fahrzeuge sollen demnach auf insgesamt 17 Linien eingesetzt werden. Auf der rechten Rheinseite fahren sie den Angaben zufolge bereits seit Montag zum Schulstandort in Vallendar. Ab nächste Woche Montag sollen auch die übrigen Linien entlastet werden. Wegen der Corona-Pandemie fördert das Land die neuen Busse zu 90 Prozent - vorläufig bis Ende des Jahres.