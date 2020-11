Nach einem Schusswechsel bei einer Festnahme in Meckenheim (Rhein-Sieg-Kreis) ist der Tatverdächtige tot. Das teilte das Bonner Polizeipräsidium mit. Den Angaben zufolge hatten Zeugen am Sonntagabend gemeldet, dass der Mann auf offener Straße immer wieder mit einer Pistole um sich schießt. Daraufhin seien Spezialkräfte angefordert und viele Straßen in Meckenheim gesperrt worden. Laut Polizei kam es bei der Festnahme zu einem Schusswechsel. Dabei sei auch ein Polizist an der Hand verletzt worden. Weitere Verletzte habe es aber nicht gegeben. Noch ist nicht bekannt, um wen es sich bei dem Tatverdächtigen handelt.