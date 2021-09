Winzergenossenschaft startet mit Traubenannahme

Die Winzergenossenschaft in Mayschoß an der Ahr ist nach eigenen Angaben bereit, Trauben von ihren Mitgliedern anzunehmen. Die Weinlese starte zunächst mit den Traubensorten Solaris und dem Frühburgunder. Die Winzergenossenschaft sei aktuell "herbstfähig", alle Geräte für die Weinlese seien überprüft worden und würden funktionieren, so eine Sprecherin gegenüber dem SWR. Die Winzergenossenschaft rechnet damit, dass alle Mitglieder, trotz der Hochwasserkatastrophe, an der Weinlese teilnehmen. Die Winzer könnten auf die Einnahmen durch den neuen Jahrgang nicht verzichten. Die Winzergenossenschaft mit Gebäuden in Mayschoß, Altenahr und Walporzheim wurde durch das Hochwasser stark beschädigt. Die, nach eigenen Aussagen älteste Winzergenossenschaft der Welt, hat über 460 Mitglieder.