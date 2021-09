Hochwasser in Mayschoss: Heiz-Container geht in Betrieb

Viele Hausbesitzer machen sich nach der Flut im Ahrtal Sorgen, dass sie im Winter frieren müssen. In Mayschoss gibt es dafür jetzt eine Lösung - mit einem mobilen Heiz-Container.

Nach dem Hochwasser Mitte Juli ist die Heizungsanlage im Keller des Hauses von Thomas Laux nur noch Schrott. Sie habe komplett unter Wasser gestanden, sagt er. Jetzt hat ein Sanitärbetrieb den kaputten Brenner aus der Anlage entfernt und stattdessen neue Leitungen angeklemmt. Das sei unproblematisch gewesen, sagt Hausbesitzer Laux. "Also es brummt jetzt hier ganz leise und das Display leuchtet."

Die teils dicken Zuleitungen müssen über das Stahlgerüst über die enge Straße in Mayschoss geführt werden, damit sie die Autos nicht behindern. SWR

Die neuen Zuleitungen schlängeln sich die Kellertreppe hoch, dann über den Hof und die Toreinfahrt bis hinaus auf die Straße. Sie sind teils bis zu 20 Zentimeter dick. Schön sehe das ja nicht aus, gibt Thomas Laux aus Mayschoss zu. Aber Hauptsache, es sei warm im kommenden Winter.

In Mayschoss werden weitere Häuser an den Heiz-Container angeschlossen

Weil die Leitungen so dick sind, konnten sie nicht einfach auf der Straße verlegt werden. Deshalb wurde ein Stahlgerüst aufgestellt. Jetzt führt das dicke Kabel, das die Wärme transportiert, in drei Metern Höhe über die Straße. So sind jetzt die ersten Häuser an den Heiz-Container angeschlossen worden. Weitere sollen folgen.

Knapp 30 Meter weiter gibt es eine große freie Fläche in Mayschoss, die durch den Abriss schwer beschädigter Häuser entstanden ist. Hier steht der weiße Container. Im Inneren brummt es, und über einen silbernen Kamin steigt ein Rauchwölkchen in den Himmel. Thomas Laux freut sich darüber: "Da drin steht eine ganz normale Heizanlage."

Der mobile weiße Heiz-Container steht auf einer freien Fläche in Mayschoss. SWR

Mobile Heiz-Container auch in Müsch und Schuld geplant

Der mobile Heiz-Container braucht Strom, er wird mit Heizöl oder Diesel betankt. Für Thomas Laux ist er eine echte Erleichterung. Er hätte sonst im Winter versuchen müssen, sein Haus in Mayschoss mit elektrischen Heizgeräten warm zu bekommen. Das hätte sehr schwer werden können. Jetzt habe er aber zunächst etwas Zeit gewonnen, sagt er. Vor allem, weil das Haus nach der Flut noch nicht wieder trocken sei. Er selbst werde zunächst aber alleine darin wohnen, seine Familie habe er momentan ausquartiert.

Am Wochenende werde jetzt das nächste Haus in Mayschoss an den Heiz-Container angeschlossen, so Thomas Laux. Ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen an der Bundesstraße. Auch die Ortsgemeinden Müsch und Schuld bekämen demnächst einen solchen Heiz-Container.