In einem Supermarkt in Mayen hat ein Kunde am Freitagnachmittag nach einer Diskussion um seine Mund-Nasen-Maske eine Scheibe zerstört. Wie die Polizei mitteilte, trug er die Mund-Nasen-Maske nicht korrekt. Als er von einer Verkäuferin darauf angesprochen wurde, verließ er laut Polizei frustriert den Laden und rammte mit seinem Einkaufswagen eine Glasscheibe im Eingangsbereich. Danach verließ der bislang unbekannte Mann das Geschäft. Die Polizei bittet um Hinweise.