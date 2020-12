Die Stadt Mayen verbietet in diesem Jahr das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der Innenstadt. Grund dafür ist die Brandgefahr, die durch die Raketen und Böller entsteht. Vor allem für die historischen und brandempfindlichen Gebäude in der Innenstadt sei die Gefahr groß, heißt es von der Stadt. Das Verbot betrifft aber in diesem Jahr vor allem Altbestände an Böllern und Raketen, denn wegen der Corona-Pandemie dürfen zu Silvester keine Feuerwerkskörper verkauft werden.