St. Martin soll in diesem Jahr in der Region nicht ganz ausfallen. In vielen Städten und Dörfern soll es Aktionen geben, bei denen Lichter und Laternen in den Fenstern aufgestellt werden. In Mayen wollen die Bürger an St. Martin in ihren Fenstern Laternen, Kerzen und Lichterketten leuchten lassen. Die Stadtverwaltung plant außerdem die Genovevaburg, Stadttore und andere Gebäude zu beleuchten. Nach Angaben des Bistums Trier stellen unter anderem auch die Gemeindemitglieder in Mülheim-Kärlich und St. Goar Laternen in ihre Fenster. In Bad Hönningen und Rheinbrohl gestalten Familien Fenster zur St. Martin-Geschichte. Im Ort Walporzheim in Bad Neuenahr-Ahrweiler soll jedes Kind den traditionellen Martinsweckmann nach Hause gebracht bekommen.