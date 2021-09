Ontex stellt Produktion ein

Der Hygienemittelhersteller Ontex will die Produktion am Standort Mayen bis Mitte 2022 schrittweise einstellen. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens auf SWR Anfrage mit. Ontex rechne damit, dass 350 der aktuell rund 500 Arbeitsplätze abgebaut werden. Die Auftragslage am Standort Mayen sei nicht ausreichend. Das Werk solle deshalb zu einem Kompetenzzentrum umgebaut werden. Am kommenden Montag ruft die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie des Bezirks Mittelrhein Ontex-Mitarbeiter zu einer Demonstration am Mayener Werk auf.