Globales Ontex-Entwicklungszentrum ist in Betrieb

Der Hygieneartikel-Hersteller Ontex hat nach eigenen Angaben sein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Mayen in Betrieb genommen. Dort sollen etwa 180 Mitarbeiter neue Ideen für Produkte und Maschinen für die Standorte in der ganzen Welt entwickeln. In einer Mitteilung von Ontex heißt es, das Forschungs- und Entwicklungszentrum sei wichtig für das ganze Unternehmen. Dort gebe es viel Fachwissen, das man nutzen wolle. Der Hygieneartikel-Hersteller Ontex hatte im Herbst vergangenen Jahres angekündigt, die Produktion in Mayen zu schließen und etwa 300 der bislang 500 Mitarbeiter zu entlassen. Dagegen hatte es Proteste der Arbeitnehmer gegeben.