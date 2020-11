Der Landkreis Mayen-Koblenz feiert an diesem Samstag sein 50-jähriges Bestehen. Die Gebietsreform 1970 führte zu einigen territorialen Veränderungen und zu einiger Kritik. 1970 wurde der Altkreis Mayen aufgelöst und musste zahlreiche Gemeinden an die Landkreise Adenau und Ahrweiler abtreten. Sehr zum Ärgernis der Eifeler – sie demonstrierten gegen die Gebietsreform, allerdings ohne Erfolg. Die übrig gebliebenen Gemeinden des Altkreises Mayen fusionierten am 7. November 1970 mit dem Altkreis Koblenz zum Landkreis Mayen-Koblenz, wie wir ihn heute kennen. Als Sitz der Kreisverwaltung wurde die Stadt Koblenz festgelegt. Auch die Stadt Koblenz vergrößerte sich: Die ehemals eigenständigen Gemeinden Arenberg, Immendorf, Arzheim, Bubenheim, Güls, Lay und Rübenach wurden eingemeindet. Auch die Stadt Neuwied wurde am 7.11. 1950 größer. Ihr schlossen sich damals mehrere Gemeinden an, etwa Heimbach-Weis und Feldkirchen. Im selben Jahr kam es zu weiteren Gebietsreformen in den Kreisen Neuwied, Altenkirchen, Cochem-Zell, im Rhein-Hunsrück-Kreis und im Westerwaldkreis.