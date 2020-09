Der Kreis Mayen-Koblenz ist in das Förderprogramm „Smart Cities“ des Bundes aufgenommen worden – als eine von 32 Kommunen in ganz Deutschland. Er bekommt damit nach eigenen Angaben in den kommenden Jahren mehr als 11 Millionen Euro, um damit das Leben der über 210.000 Einwohner im Kreis Mayen-Koblenz zu verbessern. Das Geld soll dabei helfen, die Städte und Gemeinden digitaler, umweltfreundlicher und sozialer zu gestalten. Nach Angaben des Landkreises ist die Grundidee, fünf sogenannte Hubs, sinngemäß Knoten, aufzubauen. Jeder Knoten hat demnach einen anderen thematischen Schwerpunkt. Diese sind Arbeitsräume, Mobilität, Medizin, Wissensmanagement und Teilnahme. Sie sollen unter anderem im Internet verschiedene Angebote bereithalten, wie etwa Telesprechstunden von Ärzten oder die Organisation von Mitfahrgelegenheiten. Geplant sei aber auch in leerstehenden Gebäuden Bürgerbüros oder Dorfläden einzurichten, heißt es vom Landkreis.