Bus-Chaos im Kreis MyK: Transdev soll ein Linienbündel abgeben

Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember hagelt es im Kreis Mayen-Koblenz Beschwerden: Jetzt soll der private Busbetreiber ein Linienbündel wieder abgeben - und das möglichst freiwillig.

Die Mitglieder des Kreisausschusses im Kreis Mayen-Koblenz haben am Donnerstag nach der Dauerkritik an dem privaten Busunternehmen Transdev über ein Gutachten zu möglichen Folgen beraten. Verspätungen, Ausfälle, ortsunkundige Fahrer, Busse mit offenen Türen oder Kinder, die an falschen Haltestellen aussteigen müssen - die Liste von Beschwerden von Seiten der Fahrgäste ist lang, seit eine Tochtergesellschaft des französischen Transdev-Konzerns im Kreis Mayen-Koblenz mehrere Buslinien bedient. Vor allem Schulkinder sind betroffen.

Landrat des Kreises Mayen-Koblenz soll mit Transdev verhandeln

Nach der Sitzung hat der Kreisausschuss nach Angaben der Verwaltung den Landrat Alexander Saftig (CDU) einstimmig ermächtigt, Verhandlungen mit der VREM Verkehrsbetrieb Rhein Eifel Mosel GmbH aufzunehmen. Diese Transdev-Tochtergesellschaft ist seit Mitte Dezember für den Busverkehr im Kreisgebiet zuständig. Bei den Verhandlungen soll es den Angaben zufolge schwerpunktmäßig um die freiwillige Rückgabe des Linienbündels "Vordereifel" gehen. Im Anschluss solle die Notvergabe an einen neuen Betreiber vorbereitet werden.

In einer Mitteilung des Kreises Mayen-Koblenz heißt es, die VREM solle die Linien in der Vordereifel freiwillig abgeben, da diese "Verkehrsleistungen am ehesten durch einen anderen Betreiber aufgefangen werden können." Dieses Streckennetz sei das kleinste der drei, die vom Transdev-Konzern bedient werden. Außerdem sei es an den zentralen Umsteigepunkten weniger stark verzahnt als die beiden weiteren betroffenen Linienbündel "Maifeld" und "Pellenz".

Rückgabe könnte andere Buslinien im Kreis Mayen-Koblenz verbessern

Durch eine Rückgabe der Buslinien erwartet der Kreisausschuss nach eigenen Angaben auch eine Verbesserung auf den anderen Strecken. Dadurch würden Busfahrer und Kapazitäten frei. Diese könnten die VREM anschließend einsetzen, damit die Busse auf den anderen Strecken planmäßig fahren.

Der französische Transdev-Konzern hatte die Ausschreibung des Verkehrsverbunds Rhein-Mosel (VRM) für den Nahverkehr im Kreis Mayen gewonnen und fährt dort seit Mitte Dezember. VRM-Geschäftsführer Pauly sagte dem SWR, aufgrund der unhaltbaren Zustände seien bereits Vertragsstrafen im sechsstelligen Bereich verhängt worden.