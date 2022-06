Großeinsatz bei Brand

In einem Lagergebäude in Mayen sind am Freitagmorgen unbekannte Substanzen ausgetreten und haben einen Brand ausgelöst. Die Polizei teilte mit, in einem Raum habe sich Rauch entwickelt. Dabei sei ein beißender Geruch entstanden. Es sei zu einer chemischen Reaktion gekommen, wodurch ein Raum kontaminiert worden sei. Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Polizei schwierig, weil man die Substanzen zunächst nicht einordnen konnten. Die Rettungskräfte mussten nach Angaben der Stadt Mayen Chemikalienschutzanzüge tragen. Zeitweise waren rund 100 Kräfte vor Ort. Eine Gefahr für Menschen bestand demnach nicht, weil das Gebäude als Lagerraum für ein Einzelhandelsgeschäft diente. Ursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt.