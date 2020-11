per Mail teilen

Der in Mayen aufgewachsene Schauspieler Mario Adorf feiert am 8. September seinen 90. Geburtstag. Die Stadt möchte ihrem Ehrenbürger deshalb ein besonderes Geschenk machen - und braucht dafür die Bürger.

Die Stadt Mayen plant ein persönliches Gratulationsbuch mit Glückwünschen aus Mayen. Deshalb ruft die Verwaltung Bürger, aber auch Gäste und Adorf-Fans dazu auf, ihre Wünsche an den Jubilar in ein Buch einzutragen. Es wird in der Tourist-Information im Alten Rathaus ausliegen – und zwar vom 17. bis zum 29. August.

Neben handschriftlichen Glückwünschen können auch Fotos oder Ähnliches eingeklebt werden. Wer möchte, kann in der Tourist-Info auch eine Videobotschaft für Mario Adorf aufnehmen.