In einem Waldstück bei Mayen hat es am Mittwoch gleich zwei Mal gebrannt: Nach Angaben der Feuerwehr hatten Spaziergänger zwischen Kürrenberg und Nitztal eine Rauchsäule gemeldet.

Zunächst brannte es am Mittwoch in Mayen-Kürrenberg auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern, so die Feuerwehr. Dieser Brand sei schnell unter Kontrolle gebracht worden. Schwieriger war es dagegen beim zweiten Einsatz am späten Nachmittag. Dort geriet eine Fläche von gut 4.000 Quadratmetern in Flammen. Die Feuerwehr Mayen konnte nach eigenen Angaben nur schwer an die Brandstelle vordringen. Sie forderte Unterstützung durch Feuerwehrleute aus Einheiten in den Nachbargemeinden an, die bei der Wasserversorgung helfen sollten.

Die Polizei unterstützte die Löscharbeiten aus der Luft. Freiwillige Feuerwehr Mayen

Unterstützung durch Landwirt und andere Freiwillige Feuerwehren

Unterstützt wurden die Löscharbeiten im Unterholz von einem Landwirt aus Kürrenberg, der ein Wasserfass mit 18.000 Litern Wasser an den Brandort brachte. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Brandbekämpfer aus der Luft. Mit den zusätzlich angeforderten Tanklöschfahrzeugen wurde ein Pendelverkehr zu dem Flächenbrand organisiert. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit sei der Flächenbrand zwischen Kürrenberg und Nitztal gelöscht gewesen, heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr in Mayen.

Die Brandursache für die beiden Flächenbrände im Wald bei Mayen ist noch nicht bekannt. Freiwillige Feuerwehr Mayen

Warnung vor Waldbrandgefahr

In beiden Fällen ist die Brandursache nach Polizeiangaben noch unklar. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) besteht in den kommenden Tagen in ganz Rheinland-Pfalz fast landesweit eine mittlere Brandgefahr (Stufe 3).