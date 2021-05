per Mail teilen

Ein Autofahrer hat am Sonntagabend in Mayen durch so genanntes "driften" zwei Passanten gefährdet. Wie die Polizei mitteilt, raste der Mann mit seinem Auto unkontrolliert über einen Parkplatz. Nach Angaben eines Zeugen mussten zwei Passanten zur Seite springen, um nicht verletzt zu werden. Dem Autofahrer droht jetzt ein Strafverfahren. Die Polizei bittet die zwei Passanten sich zu melden.