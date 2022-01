Fliegerbombe in Mayen wird heute entschärft

Vor der Entschärfung der Fliegerbombe in Mayen am 12. Januar 2022 müssen die Gebäude in den folgenden Straßenzüge geräumt werden:

Am Lavafeld 1-17,



Am Vulkanpark

An der Lay

Kottenheimer Weg 11 - 48 (ausser Hausnummer 12, 16, 18 & 45)

Lapideaweg

Lavastraße

Magmastraße

Römerstraße 75

An den Mühlsteinen 7-8

Durch die Absperrmaßnahmen ergeben sich Zufahrtsbeschränkungen in den Straßen Am Lavafeld Hausnummer 18 bis Ende, Steinweg und Basaltweg.

Der ÖPNV wird über die Frankenstraße umgeleitet. Die Haltestellen im Evakuierungsgebiet können entsprechend nicht angefahren werden, die Nutzer werden gebeten auf Haltestellen außerhalb des Gebietes, z.B. Ostbahnhof oder Frankenstraße, auszuweichen.