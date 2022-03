In einem Einkaufsmarkt in Unkel im Kreis Neuwied ist am Donnerstagvormittag ein Maskenverweigerer so aggressiv geworden, dass der Markt die Polizei rufen musste. Wie die Polizei mitteilt, habe der Mann keine Einsicht gezeigt, aber auch keine Bescheinigung zur Maskenbefreiung vorlegen können. Er bekam Hausverbot und muss mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.